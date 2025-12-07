Juve, Montella su Yildiz: "È un gran bel giocatore. Deve ancora crescere, riuscirà perché..."

In un’intervista rilasciata ai taccuini de La Gazzetta dello Sport Vincenzo Montella, attuale allenatore della Turchia, ha parlato del momento che sta vivendo Kenan Yildiz con la maglia della Juventus. Di seguito alcuni passaggi dell’intervista:

“Ed è vero. Yildiz è un gran bel giocatore, una bella persona e ha soltanto vent’anni. Deve ancora crescere, riuscirà perché è ambizioso”.