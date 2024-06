Juve, alla scoperta del Mondiale per Club

La Juve parteciperà alla prima edizione del nuovo Mondiale per Club, che si svolgerà nel 2025. 29 squadre sono già qualificate, altre tre andranno ancora decise.

Ecco la nota del club bianconero: “Nella prossima stagione, tra le tante novità in calendario, ci sarà anche la prima edizione del nuovo formato del Mondiale per Club – che avrà cadenza quadriennale, proprio come i Mondiali disputati dalle nazionali. Un format diverso, che vede 32 squadre partecipanti – divise inizialmente in otto gruppi da quattro squadre che giocano in un formato girone all’italiana a partita singola. Le prime due squadre di ciascun girone accederanno agli ottavi di finale, con la fase a eliminazione diretta che sarà invece a gara unica, dagli ottavi alla finale. Un vero e proprio torneo, di cui andiamo a scoprire quali sono le squadre che prenderanno parte alla competizione alla quale è riuscita a conquistare l’accesso la Juventus – che avrà il via il prossimo 15 giugno 2025 (per concludersi il 13 luglio) negli Stati Uniti”.