Juve, con il Mondiale per Club il calendario si allunga: almeno 68 partite

Come ogni cosa anche il Mondiale per Club ha i suoi pro e i suoi contro. Se da un lato la Juve può festeggiare per i 50 milioni di euro derivanti dalla partecipazione, dall'altro il calendario bianconero si prepara a diventare lunghissimo .

Come analizzato da Tuttosport, infatti, i bianconeri dovranno disputare almeno 68 partite in una stagione. Il Mondiale per Club inizierà il 15 giugno, subito dopo la Nations League e le qualificazioni Mondiali. La stagione 2025/26 poi inizierà prima per via dei Mondiale per le Nazionali negli USA e a tutto questo andrà aggiunto il nuovo format della Champions League, che prevederà almeno 8 partite per ogni squadra qualificata. Gli impegni moltiplicano all'infinito.