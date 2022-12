Lega Serie A, focus su Dumfries-McKennie a Qatar 2022

Weston McKennie, centrocampista della Juventus e della Nazionale statuinitense, sfiderà agli ottavi l'interista Dumfries.

redazionejuvenews

Negli ottavi di finale del campionato del Mondo in Qatar 2022, si incontreranno Olanda e USA, e lo juventinoMcKenniesfiderà l'interista Dumfries. Ecco la nota della Lega Serie A: "In Olanda-Stati Uniti si giocheranno il passaggio ai quarti anche gli atalantini De Roon e Koopmeiners. L’altro match sarà Argentina-Australia. Si parte subito forte con la prima partita degli ottavi di Qatar 2022. Sabato 3 dicembre alle 16:00 scendono infatti in campo Olanda e Stati Uniti: gli Orange sono sicuramente una corazzata, ma i numeri della nazionale americana in questo mondiale non sono da sottovalutare, per cui sarà un incontro dal risultato per nulla scontato.

In campo alcuni protagonisti della nostra Seria A TIM: con de Vrij in panchina, la sfida sarà sicuramente tra l’altro nerazzurro, Denzel Dumfries, titolare inamovibile della squadra olandese, e Weston McKennie, elemento di punta del centrocampo a stelle e strisce. Insomma, un derby d’Italia versione mondiale che terrà con il fiato sospeso non solo le due rispettive nazioni, ma anche i tifosi di Inter e Juventus, soprattutto dopo il match di Torino del 6 novembre, vinto dai bianconeri per 2 a 0.In campo però con l’Olanda, anche altri due giocatori di casa nostra: Marten De Roon e Teun Koopmeiners. Entrambi utilizzati in tutte e tre le partite del girone, in terra qatariota si sono dimostrati senza dubbio una garanzia per van Gaal, con grande soddisfazione per Gian Piero Gasperini, per la società e per tutti i tifosi dell’Atalanta. La Serie A TIM sarà “in campo” anche nella seconda partita di giornata. Argentina-Australia, protagoniste dei rispettivi gironi con due vittorie e una sconfitta per parte, si sfideranno alle 20:00. Si affrontano Dybala, Di Maria, Lautaro Martinez e Paredes da una parte e Ajdin Hrustic dall’altra.

Per l’Albiceleste, mentre è in dubbio l’esterno della Juventus, scalpitano per giocare la Joya (non ancora sceso in campo fino a questo momento), il Toro (si gioca il posto di fianco a Messi con l’attaccante del Manchester City Julián Álvarez) e il Mago (per lui due presenze su tre fino a questo momento). Per i Socceroos, Hrustic, trequartista dell’Hellas Verona, rimasto in panchina con la Francia e sceso in campo nel secondo tempo contro Tunisia e Danimarca, punta a un ruolo da protagonista per regalare un sogno alla sua nazione. È tempo di dentro o fuori, due sfide per nulla semplici da pronosticare tra squadre in cerca di conferma. Chi riuscirà ad accedere ai quarti di finale? Parola al campo!".