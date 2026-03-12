Juve, Moggi: “Vlahovic? Lontano da qui. La corsa Champions…”

L'ex DG della Juve, Luciano Moggi, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb riguardo la situazione della rosa bianconera

Ai microfoni di TMW, l’ex Direttore Generale della Juve Luciano Moggi ha rilasciato alcune dichiarazioni su Luciano Spalletti, corsa Champions League e Vlahovic. Di seguito le sue parole: “I bianconeri non sono una squadra assemblata bene. Tuttavia, ha preso un allenatore che da questa squadra sta ricavando dei risultati che prima non erano ipotizzabili.

Con gli allenatori precedenti questo tipo di risultati non c’era stato. Pareggiare contro la Roma e rischiare di rimontare il Galatasaray da una parte è coraggio, dall’altra è poca tattica futuribile. Adesso è ad un punto da Como e Roma, ma occhio alla formazione lombarda perché è molto solida a centrocampo e non ha bisogno della difesa per difendersi.

E poi Nico Paz e Baturina la mettono spesso dentro. Ma considero la Roma più avversaria del Como che come la Juve non è una squadra completa. Vlahovic? Secondo me, anche se volesse restare, non può. C’è stato un tira e molla tra lui e la società che non va bene. E quindi, nonostante lo ritenga un buon centravanti, sarebbe meglio cercare altrove.”