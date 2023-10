Juve, Moggi: “I fatti di Marsiglia mi hanno ricordato l’Heysel”

Moggi ha proseguito: "Auricchio, Baldini e Narducci mandarono in onda uno spettacolo pieno soltanto di loro verità. Scambiarono battute per sequestri di persona. Arrivando persino a dire che, piaccia o non piaccia, non c'erano altre telefonate di dirigenti ai designatori quando ce ne erano in abbondanza e costituivano illecito sportivo".