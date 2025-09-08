Juve, modifiche importanti allo Stadium! Il comunicato del club

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha svelato importanti novità dedicate ai tifosi con disabilità, in modo da rendere l’esperienza all’Allianz Stadium ancora più inclusiva. Di seguito, le novità:
“Il servizio di audiodescrizione per ogni partita casalinga della Prima Squadra maschile sarà disponibile tramite App. Un modo ancora più semplice e immediato per i tifosi ciechi e ipovedenti per seguire ogni azione, ogni emozione.
Il servizio, realizzato da CMT S.r.l., sarà attivato per un numero limitato di utenti per ciascuna partita. L’accesso è concesso in via prioritaria ai tifosi presenti allo stadio. Eventuali disponibilità residue possono essere autorizzate anche a tifosi che ne faranno richiesta da remoto.
Come accedere al servizio:
- Scaricare l’App Connect Me Too da Apple Store o Play Store e completare la registrazione;
- Selezionare lo sport, la lega/federazione e il club di interesse;
- Contattare il Fan Service Juventus al numero (+39) 0114530486 per richiedere un CODICE OTP univoco;
- Inserire il CODICE OTP e attendere l’autorizzazione.
Requisiti tecnici:
Il servizio può essere fruito tramite smartphone con almeno il 70% di batteria e un paio di cuffie di proprietà del tifoso.
La Juventus, inoltre, ha previsto 3 posti all’interno dell’area dedicata alle persone con disabilità in Tribuna Nord, con spazi appositamente pensati per garantire sicurezza e comfort ai tifosi ciechi o ipovedenti e ai loro cani guida.
Per garantire un’accoglienza adeguata e sicura, il tifoso con cane guida è invitato a:
- Comunicare la presenza del cane guida al momento della richiesta di accredito, insieme ad eventuali esigenze specifiche, contattando il Fan Service al numero (+39) 0114530486.
- Il giorno dell’evento, presentarsi con:
- il tesserino identificativo del cane guida o documentazione equivalente;
- il cane dotato di pettorina o imbracatura identificativa e condotto al guinzaglio.
I tifosi con disabilità accompagnati dal cane guida che necessitano di assistenza continua, hanno la possibilità di richiedere l’accredito gratuito nel medesimo settore anche per un accompagnatore maggiorenne.”