Juve, Milik si scusa: “Mi dispiace, non volevo mettere in difficoltà la squadra”

Con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram l'attaccante della Juve Milik si è scusato per il rosso ricevuto contro l'Empoli

La partita della Juve contro l' Empoli è terminata in pareggio. Un 1-1 che pesa terribilmente sulla classifica bianconera e influenzato in maniera chiara dall 'espulsione di Milik a inizio primo tempo.

L'attaccate polacco è entrato in ritardo sull'avversario e se all'inizio l'arbitro aveva dato soltanto giallo, poi richiamato dal Var ha invece estratto il rosso. Un'espulsione pesante, che ha lasciato la Juve in 10 contro 11per più di 75 minuti.