JuveNews.eu
Juve, Milik rientra tra i convocati? Ma a fine anno…

Riccardo Focolari – 5 Marzo, 12:40

Nonostante la gioia per il rientro in gruppo dopo l'infortunio, il centravanti della Juve sarà all'ultima stagione in bianconero

Nonostante il messaggio su Instagram, dove festeggia il rientro nel gruppo squadra -e la probabile convocazione contro il Pisa– il centravanti della Juve Arek Milik, molto probabilmente non continuerà con i bianconeri anche il prossimo anno. L’ex Napoli, che non gioca una gara ufficiale praticamente da due anni, rescinderà a fine stagione il contratto, valido fino al giugno del 2027.