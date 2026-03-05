Nonostante il messaggio su Instagram, dove festeggia il rientro nel gruppo squadra -e la probabile convocazione contro il Pisa– il centravanti della Juve Arek Milik, molto probabilmente non continuerà con i bianconeri anche il prossimo anno. L’ex Napoli, che non gioca una gara ufficiale praticamente da due anni, rescinderà a fine stagione il contratto, valido fino al giugno del 2027.
Juve, Milik rientra tra i convocati? Ma a fine anno…
Riccardo Focolari – 5 Marzo, 12:40
Nonostante la gioia per il rientro in gruppo dopo l'infortunio, il centravanti della Juve sarà all'ultima stagione in bianconero