Juve, Milik: “Non vedo l’ora di ricominciare”

Arkadiusz Milik, attaccante della Juve, ha rilasciato le sue prime parole in seguito all'intervento al ginocchio dopo il recente infortunio

Arkadiusz Milik è pronto a ripartire. L’ultimo infortunio al ginocchio che ha lesionato il suo menisco lo costringerà a saltare gli imminenti Europei. L’attaccante polacco però non ha perso ulteriore tempo ed è già orientato al prossimo raduno con la Juventus. Nella giornata di ieri, la punta si è sottoposta a un intervento chirurgico e i tempi di recupero dovrebbero aggirarsi tra i 30 e i 40 giorni. Tramite il suo profilo Instagram, Milik ha rilasciato un messaggio a coda dell’operazione appena eseguita. Ecco le sue parole: “Ciao ragazzi, ciao a tutti. Vi voglio ringraziare tantissimo per il vostro supporto. Tornerò presto in campo e non vedo l’ora di ricominciare la preparazione. Vi mando un abbraccio fortissimo. Ciao Ciao”.