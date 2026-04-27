Al termine della gara di San Siro, Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, per commentare la sfida e la prestazione della sua squadra. Di seguito le sue parole.

Le dichiarazioni di mister Spalletti

Una gara equilibrata: “Sì è vero, è così. Abbiamo fatto poco per vincerla. Avevamo il timore di entrare in possesso della partita fino in fondo e rischiare qualcosa, il rischio c’è sempre in una partita. E in questo caso lo conoscevamo anche perché poi diventa meno una rischio, quando il rischio tu lo conosci perché sai da che parte viene. Però loro sono veramente bravi nel farti credere di essere in controllo, farti dimenticare i luoghi e tu vieni attratto poi dalla partita e loro ti riconquistano la palla e ti ribaltano il campo in un attimo. Per cui questo pensiero qui ci ha un po’ frenato. Nel secondo tempo siamo stati forse più liberi, abbiamo cercato anche qualche colpo, qualche giocata individuale. Anche qualche cosa dall’anima, abbiamo tentato di mettercela però non ci siamo riusciti. Perché poi loro si erano abbassati molto alla fine del secondo tempo e tutto sommato va bene così. Perché se effettivamente succede quello che temevamo e la perdi una partita così, vai a parlare di una squadra poco matura, poco intelligente. Quindi è corretto il risultato, è corretto quello che ci portiamo a casa”.

Miglior prestazione di David? “No, secondo me giocate diverse di partite di livello perché è pulito come calciatore. Lui riesce a gestire anche nello stretto con la sua qualità tecnica, la sua sensibilità. Poi se c’è l’impatto fisico, se c’è da saltare un uomo e da prendere il metro e mantenerlo fino in fondo, se c’è da creare la giocata fisica e il colpo di testa, questo fa più fatica ma è un ragazzo d’oro nel senso che corre tantissimo. Da moltissimo la causa della squadra, da moltissimo dal punto di vista di fatica, di pressione a gabbia Modrić e Maignan, lo ha fatto tante volte e poi è uno che gli si toglie un po’ di lucidità. Per cui fai bene a dargli dei meriti in una partita come oggi”.

La crescita di Coinceiçao: “È un ragazzo già maturo se parla così, è un ragazzo su cui si può costruire veramente un futuro importante. Proprio perché ha la conoscenza di quelle che sono le sue grandi qualità e i suoi piccoli difetti. Per cui non rimane altro che andare ad allenarlo e a fargli prendere ancora qualcosa di più di quello che fa vedere, perché quando abbassa la testa e va nell’uno contro uno ti fa sempre secco. Però poi perde di vista i contorni, perde di vista il resto della squadra, perde di vista gli spazi che gli si creano perché costringe sempre il raddoppio. È un po’ un giocatore che ti mette sempre un po’ in difficoltà nel dover difendere, per cui tu vai ad avere più attenzione per quella situazione che lui sa fare e se ne liberano altre, non riesce a tenere conto di queste altre cose che lui con questi strappi e con queste sterzate feroci ti crea. Ma il fatto che lo dica da solo è segno che siamo già a dama”.

Il caso arbitri: ”A me diventa difficile parlare di una cosa… perché tante volte io nella mia professione credevo di saper tutto come mi è successo in nazionale, credevo di sapere tutto nel calcio. Quella che è la mia qualità, è quella di star bene con i calciatori, è quella di riuscire ad avere un rapporto con i calciatori di entrare in empatia, di entrare in collaborazione, sono andato lì e non mi è riuscito. Per cui figurati che da fuori poteva sembrare qualche episodio contrastante come c’è stato, però ora io penso che se vogliamo veramente bene al calcio in questo momento qui bisogna aspettare e bisogna fare meno commenti inutili possibili. E il mio sarebbe un commento inutile per cui preferisco non darlo”.