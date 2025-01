Juve-Milan, Conceicao: “Dopo il 1° tempo abbiamo cambiato”

Intervistato nel post partita della semifinale di Supercoppa italiana contro la Juventus, ha parlato l'allenatore del Milan, Sergio Conceicao

Intervistato nel post match della semifinale di Supercoppa italiana contro la Juventus, ha parlato l’allenatore del Milan, Sergio Conceicao. Di seguito le risposte del tecnico alle domande poste dallo studio.

Il suo commento sulla partita?

“Ci vuole la passione nella vita. Il calcio è passione, emozione. Sono momenti bellissimi. Loro hanno meritato per il secondo tempo fatto, hanno meritato la presenza in finale. Nel primo tempo ho visto un Milan come qualche settimana fa, con tanti dubbi nei giocatori. Difensivamente, nel pressing, con la palla, lenti nella circolazione. Abbiamo cambiato all’intervallo, abbiamo parlato, ci siamo guardati negli occhi. Dovevano capire cosa fare per vincere questa partita. Dovevano fare quello che avevamo preparato, poi se perdevamo 2-3 a 0 era colpa mia. Ma non abbiamo vinto ancora niente. Ora dobbiamo riposare; avremo un giorno in meno di riposo e questo può essere importante”.

Come sta Leao?

“Vediamo. Oggi ha fatto un allenamento vicino a quello che serve dal punto di vista fisico per avvicinarsi a lavorare con la squadra. Penso che domani non ci sarà ancora; vediamo dopodomani”.

Ha parlato con Francisco?

“Era tranquillo. Ci ho parlato alla fine ed era contento per me ma anche triste. Fa parte della vita”.

Vedremo mai il suo Milan con due attaccanti?

“Sì, chiaro che sì. L’abbiamo fatto nel secondo tempo. Alvaro spesso viene in appoggio, le nostre ali, Jimenez e Pulisic, non hanno fatto quello che volevo io a livello di profondità e siamo stati quasi inesistenti a livello di attacco. Ho giocato per anni col 4-4-2, ma avevamo preparato qualcosa che di diverso che però non abbiamo fatto nel primo tempo. Comunque sì, in futuro ci sarà la possibilità di giocare con due riferimenti davanti”.