Juve, il messaggio social della società rivolto agli Azzurrini

Il messaggio social della Juve: "Oggi comincia l'Europeo Under 21 per l'Italia e Miretti Alle 20:45 c'è Francia-Italia! In bocca al lupo Fabio"

Questa sera l'Italia Under 21 scenderà in campo per sfidare la Francia nella prima gara di questo Europeo. Il post della Juventus è rivolto ai bianconeri che saranno protagonisti della manifestazione. Nella foto vediamo Miretti, tra le possibili scelte del ct Nicolato: "Oggi comincia l'Europeo Under 21 per l'Italia e Miretti Alle 20:45 c'è Francia-Italia! In bocca al lupo Fabio"