News Juve, mercato – Di Marzio a sorpresa: “Sorpasso bianconero per…”

La Juve aspetta solo che si sblocchi il primo tassello per far sì che parta l'effetto domino. Risolto il contratto di Ramsey, accasatosi al Nizza, si aspetta l'uscita di Arthur per chiudere almeno un altro colpo a centrocampo. In pole per il brasiliano c'è il Valencia di Gattuso che può chiudere in settimana per l'ex Barcellona. A quel punto Cherubini e Arrivabene si mobiliteranno per rimpolpare la linea mediana bianconera.