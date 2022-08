Calciomercato Juventus, Kostic più un altro: l’ultima notizia fa volare i tifosi!

Sono ore sempre più calde per quanto riguarda i movimenti di calciomercato della Juventus , con tante notizie che continuano a circolare in ambiente bianconero. Il nome caldo, lo sappiamo bene, è quello di Filip Kostic . L'esterno serbo è la priorità, il nome che Allegri ha messo al primo posto nella sua lista dei desideri. Anche se non è l'unico.

La Juve è ottimista sulla buona riuscita dell'affare, si respira positività intorno all'operazione. Kostic ha già detto di sì alla Vecchia Signora, che però non ha ancora trovato la quadra definitiva con l'Eintracht Francoforte. Come riferito dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha offerto circa 7/8 milioni, mentre il club tedesco ne chiede 15 più bonus. Nonostante la distanza, ci sono margini per arrivare ad un accordo, anche grazie alla forte volontà di Kostic che, intanto, ha salutato da solo i tifosi dell'Eintracht al termine della prima partita di campionato. Segnali importanti, dunque. Ma la Juventus non vorrebbe fermarsi a Kostic e, stando alle ultime notizie di queste ore, starebbe puntando anche altri nomi pesantissimi, uno in particolare <<<