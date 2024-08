Juve, Meluso: “Todibo tra i più forti d’Europa”

Le parole dell'ex ds del Napoli Meluso su Todibo e il mercato della Juve: "Oggi paga le conseguenze di annate a briglie sciolte"

La Juve vuole rinforzare la difesa e punta il tutto per tutto su Todibo. Il difensore francese è ormai fuori rosa al Nizza e le due parti stanno trovando l’accordo finale per il trasferimento.

Juve, le parole di Meluso

Intervistato da Sky Sport l’ex ds del Napoli Meluso ha detto: “Todibo è uno dei difensori centrali più forti d’Europa. Mercato Juve? Anche le modalità di pagamento fanno la differenza. Questo perché in passato si è esagerato. Se si parla di sostenibilità la Juve ha avuto una proprietà che ha ricapitalizzato per sua fortuna e non ha avuto grandi problemi di liquidità, ma oggi paga le conseguenze di annate a briglie sciolte“.