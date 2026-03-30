Juve, meeting del Fan Club Abruzzo-Molise. Presenti anche due ex

Domenica 29 marzo 2026 si è tenuto a Pescara il Meeting Regionale dei Juventus Official Fan Club dell’Abruzzo e del Molise e, come sempre accade in questi casi in ogni angolo d’Italia, ad accogliere questa iniziativa e i tanti ospiti bianconeri ci ha pensato il calore e l’affetto di un popolo che dimostra sempre grande vicinanza e interesse per la Juve. Un evento che ha visto anche la presenza del nostro Fans Ambassador, la leggenda Sergio Brio. Di seguito la nota del club.

“Entrando nel dettaglio, la giornata si è aperta con una riunione operativa a cui ha fatto seguito un pranzo conviviale tra presidenti e referenti dei JOFC locali – circa una cinquantina di partecipanti. A partire dalle ore 15:00, poi, l’attenzione si è spostata sul Meet & Greet e sul Q&A con due grandi giocatori bianconeri del passato: Alessio Tacchinardi e Fabrizio Ravanelli, calciatori che hanno legato il loro nome a quello della nostra squadra e che da sempre fanno battere il cuore dei nostri tifosi. Attività quest’ultima moderata da Giuseppe Bognanni e che ha visto la partecipazione di circa 100 soci dei club locali.