“Juve m**da”, l’eurodeputato irlandese Mick Wallace non è stato rieletto

Diventato famoso sul web per le sue frasi contro la Juve, l'eurodeputato irlandese Mick Wallace non è stato rieletto

Mick Wallace è un nome che ai più non dirà nulla, ma in realtà il suo volto ha fatto il giro del mondo. Capelli e barba bianchi, maglia del Torino e una frase pronunciata all’interno del Parlamento Europeo che non ha lasciato spazio a interpretazioni: “Forza Toro, Juve m**da”. Wallace è un eurodeputato irlandese. O meglio, lo era. Dopo le ultime elezioni europee, infatti, il tifoso granata non è stato rieletto. La sua passione per il Torino è nata diversi anni fa, quando sua sorella si è trasferita a San Mauro Torinese. Lì l’improvviso amore per i colori granata… e di conseguenza “l’odio” per la Juve, portato fino all’interno delle aule dell’europarlamento. Dopo la mancata rielezione, però, Wallace non potrà più fare scenate di quel genere e sarà costretto a tifare soltanto dal divano di casa sua.