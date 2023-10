Juve, McKennie: “Volevo fortemente restare a Torino. Ruolo? Mi vedo come un 8”

Intervenuto dal ritiro con la nazionale americana il centrocampista della Juve Weston McKennie ha detto: "Mi vedo come un numero otto, mi piace essere nel mezzo dell’azione sia quando si attacca che quando si difende. Onestamente per me la cosa più bella è avere libertà a livello tattico. Penso di essere un giocatore che ha un buon senso della posizione e che sa farsi trovare nel posto giusto. In Nazionale abbiamo un buon controcampo con diversi giocatori versatili in grado di fare tante cose".