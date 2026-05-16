Intervistato dai canali ufficiali della Federcalcio USA, Weston McKennie ha parlato degli inizi della sua carriera e dell’avventura con la maglia della Juventus. Qui sotto le sue parole

Gli inizi di carriera: “Non penso che avrei mai immaginato di ritrovarmi dove sono oggi, penso il mio obiettivo fosse di diventare semplicemente un professionista. Non credo sia sempre stato un obiettivo, voglio dire, crescendo in America all’inizio giocavo a football americano e quindi il mio sogno era giocare nella NFL”.

L’esperienza in Germania: “Poi trasferirmi in Germania così giovane allo Schalke 04 e poter giocare solo a calcio mi ha davvero affascinato, mi sono detto: ‘Oh mio dio, mi piace davvero questo’. Poi, vedere la Nazionale per la prima volta alla base militare, incontrare tutti quei ragazzi e rendermi conto che in realtà è uno sport serio, che c’è una Nazionale per tutto… lì me lo sono impresso in mente. Del tipo: ‘Voglio essere anche io lì”.

Juventus e Nazionale: ”Non credo di aver mai pensato che sarei arrivato dove sono oggi, penso che il mio obiettivo fosse semplicemente diventare un professionista. Ma non avrei mai immaginato di raggiungere queste dimensioni con la Juventus e di far parte della Nazionale. Di aver giocato in uno dei tornei più importanti al mondo. E penso che sì, di sicuro non me lo sarei mai immaginato”.