Juve, McKennie oggi non si è allenato

Il centrocampista americano, a causa di un ritardo nel viaggio di ritorno dagli Stati Uniti, non ha potuto prendere parte all'allenamento odierno.

Weston McKennie non ha preso parte all’allenamento odierno. La sua assenza è dovuta a causa di un ritardo nel suo viaggio di ritorno dagli Stati Uniti. Il centrocampista, convocato dalla sua Nazionale per disputare alcune amichevoli internazionali, farà quindi rientro a Torino in tarda serata. Considerando i tempi di recupero da un viaggio così lungo, questa non è sicuramente una notizia felice per il tecnico croato. McKennie, infatti dovrà recuperare velocemente le fatiche del fuso orario, per farsi trovare pronto già domenica.

Il giocatore tornerà quindi a disposizione del mister, a partire dalla giornata di domani. Nel mentre, il resto dei compagni ha ripreso regolarmente ad allenarsi. Igor Tudor da oggi ha iniziato ufficialmente a preparare la trasferta di Como, in programma domenica 19 ottobre alle ore 12:30.