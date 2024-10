Juve, McKennie lascia il ritiro: le sue condizioni - JuveNews.eu

McKennie è stato costretto a lasciare il ritiro con gli Stati Uniti: le ultime novità sulle condizioni del centrocampista della Juve

Brutte notizie in casa Juve. McKennie è stato infatti costretto a lasciare il ritiro con gli Stati Uniti a seguito da un leggero problema fisico. Ecco il comunicato degli USA: “Dopo la vittoria per 2-0 degli USA contro Panama nella prima partita sotto la guida del nuovo allenatore della nazionale maschile degli Stati Uniti – recita il comunicato – Mauricio Pochettino, cinque giocatori stanno lasciando il ritiro mentre la squadra si dirige a Guadalajara per una rara amichevole in Messico. Nessun altro giocatore verrà aggiunto al roster. Dopo aver giocato un numero significativo di minuti nell’ultimo mese per la nazionale statunitense e l’AC Milan, Christian Pulisic è stato rilasciato e riportato al suo club per la gestione del carico. Marlon Fossey, Weston McKennie, Ricardo Pepi e Zack Steffen hanno lievi infortuni e torneranno ai loro club per ulteriori valutazioni e cure“.

Juve, le parole di Pochettino

Il ct degli Stati Uniti Pochettino ha poi spiegato: “Come abbiamo detto, prenderemo sempre decisioni che siano nel migliore interesse dei nostri giocatori e rispettino il rapporto che abbiamo con i loro club“. Ora McKennie farà ritorno a Torino dove verrà sottoposto agli esami strumentali che riveleranno la gravità dell’infortunio e i tempi di recupero. Seguiranno aggiornamenti.