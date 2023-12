Juve, McKennie: “In Italia mentalità troppo chiusa, bisogna essere più aperti”

Intervistato nel corso del podcast 19F il centrocampista della Juve Weston McKennie ha parlato del suo trasferimento in Italia

Intervistato nel corso del podcast 19F, quello con cui Kean ha pubblicato la sua prima canzone da rapper , il centrocampista della Juve Weston McKennie ha parlato del suo trasferimento in Italia.

"Ho sofferto il cambio di cultura? Si e no - ha detto -. Mi piace la gente in Italia, però è diversa. In Italia la mentalità è troppo chiusa. La tradizione va bene, però si vedere essere più aperti".