Juve, McKennie con la maglia del Manchester Utd: è colpa di un hacker

Notizia curiosa dal mondo del web. Pochi minuti fa, Weston McKennie, calciatore della Juventus, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook una foto che lo ritrae con la maglia del Manchester United, squadra inglese. Il tutto, abbastanza strano, è spiegato dalla presenza di un hacker, che ha "rubato" il profilo del centrocampista statunitense. Apparte la situazione paradossale, il futuro dell'ex Schalke 04 è ancora in dubbio, visto che le trattative per il rinnovo sono ancora in alto mare, con l'entourage della mezzala che chiede di più di quello che offre la Juventus per continuare il percorso insieme. L'estate sarà lunga ed è tutto da decidere.