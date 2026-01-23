Juve, McKennie è indispensabile: serve il rinnovo

Da quando è arrivato Luciano Spalletti alla Juve, Weston McKennie è uno dei perni fondamentali della squadra. Ma il rinnovo?

Weston McKennie, da quando si è seduto sulla panchina della Juve Luciano Spalletti, è diventato un perno fondamentale della squadra. Il giocatore texano ha stregato letteralmente il tecnico di Certaldo e, inoltre, ha trovato continuità anche in zona gol con i suoi inserimenti letali.

Dunque il centrocampista è diventato fondamentale per l’equilibrio della squadra e ora, però, serve il rinnovo. Il contratto scade a giugno, ma la dirigenza e l’entourage dell’americano si sono dati appuntamento in primavera per capire quali siano i margini per un’eventuale prolungamento.

Il giocatore ha già più volte ribadito la sua voglia di restare a Torino ma restano da capire le eventuali richieste salariali.