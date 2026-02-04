Juve, McKennie è il miglior giocatore del mese. Il post

Riconoscimento meritato per il centrocampista texano della Juve, rinato calcisticamente con l'arrivo di mister Spalletti

Il centrocampista statunitense è sempre più al centro del progetto Juve. Sta dimostrando di essere uno dei giocatori più in forma in questo scorcio di stagione ed il merito è soprattutto del nuovo tecnico: Luciano Spalletti. Proprio per questo motivo, Weston McKennie è stato premiato come miglior giocatore del mese. Di seguito il post della società.

https://x.com/juventusfc/status/2019003006755483855?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2019003006755483855%7Ctwgr%5E0972c6934c426d63e06f98ac67dcbac80468b0e0%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_