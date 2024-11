La Juve si gode super McKennie: l’americano è davvero magico

Gol per l'americano contro il Parma: la Juve e Thiago Motta si godono un Weston McKennie in versione magica

La sua esultanza è quella di una bacchetta magica come Harry Potter, ma forse Weston McKennie un mago lo è davvero. Ogni estate l’americano sembra a un passo dall’addio alla Juve, ogni estate resta e convince allenatore e tifosi. Contro il Parma l’americano ha segnato un gol, dimostrando di saper sopperire alla perfezione all’assenza di un certo Teun Koopmeiners, pagato 60 milioni di euro. Qualità e quantità a servizio della squadra, sempre con il sorriso in bocca. Positività che l’americano non può che passare anche a tutto il resto della squadra in vista del proseguo della stagione: “Si certo, la Juve deve vincere lo scudetto. È un grande club, è importante per la città e i tifosi, vediamo“, ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Juve, le parole di Motta

Peccato però che il suo apporto contro il Parma non sia bastato a trovare la vittoria: 2-2. Al termine della partita Thiago Motta in conferenza stampa ha detto: “Vogliamo fare tanto e delle volte non riusciamo a fare quello che abbiamo in testa. Dobbiamo mantenere l’equilibrio, giocare con la nostra idea, contro una squadra che si chiude e oggi ripartiva tanto con i suoi esterni. Abbiamo sofferto, andavamo nella loro metà campo, loro facevano un blocco basso e con i nostri errori negli ultimi metri loro ripartivano. Cercare di costruire in avanti e al primo sbaglio devi prendere 60/70 metri indietro dà un vantaggio psicologico all’avversario. Dobbiamo fare subito la riaggressione, altrimenti loro scappano e vanno verso la nostra porta. Vuol dire dare un vantaggio all’avversario”.