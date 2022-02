Vlahovic: “Punti che pesano tanto. Ritorno a Firenze in Coppa Italia? Non so cosa dire…”

L'attaccante della Juve ha parlato

Dusan Vlahovic , attaccante della Juve , ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro l' Empoli : "Partita determinante? Sicuramente i punti pesano tanto perché veniamo da due pareggi ed era importane vincere oggi. Testa prossima parti. Doppietta che mi fa entrare sempre di più nella storia della Juve? No perché un singolo non può uscire mai fuori senza squadra. Se andiamo tutti insieme possiamo ottenere grandi risultati.

Se ho trovato difficoltà a livello mentale? Non ero abituato a tutto questo come ha detto il mister ma con la testa giusta si può fare tutto. I miei compagni la società mi ha aiutato tanto e li ringrazio di nuovo. Scudetto? Andiamo partita per partita, abbiamo i nostri obiettivi. Ritorno a Firenze? Non so cosa dire, le sensazioni sono mischiate, andiamo lì e giochiamo a calcio. Se ringrazio il pubblico della Fiorentina? Sì, Firenze sarà sempre parte di me. Ucraina? Vogliamo la pace".