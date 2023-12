Juve, Mauro: “Allegri è stato bravo, le crociate contro di lui non mi piacciono”

Intervenuto nel corso di Pressing l'ex Juve Massimo Mauro ha parlato dell'allenatore della Vecchia Signora: " Secondo me è Allegri è talmente intelligente e umile che è riuscito a diventare con la Juve la squadra che contenderà lo scudetto all’Inter".

"Non era scontato visto che cosa ha attraversato in questi anni la Juventus - ha continuato -. Il terremoto che è capitato alla Juve negli ultimi due-tre anni fosse capitato in altre società sarebbe stato molto più devastante".