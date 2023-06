Juve, il post di Pogba: “Torneremo più forti, grazie a tutti”

Pogba ringrazia i tifosi bianconeri e lascia un messaggio importante in vista della prossima stagione

Con un post su Instagram Paul Pogba si rivolge ai suoi tifosi per ringraziarli, al termine di una stagione travagliata. Appena 108' disputati in campionato , 6 le partite in totale di cui solo una dal 1', 0 gol e 0 assist quest'anno.