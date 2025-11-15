Juve, Matri su Koopmeiners: "Spalletti lo ha normalizzato. E ora..."

Alessandro Matri, ex centravanti della Juve, ha parlato del lavoro di Spalletti che ha fatto con Teun Koopmeiners

L’ex attaccante della Juventus, Alessandro Matri, è intervenuto nel corso della trasmissione 4-2-3-1 Break su Dazn. Ecco le sue parole: “Koopmeiners non credo l’abbia valorizzato Spalletti. Credo che l’abbia normalizzato: diciamo che lo ha messo messo nel suo primo ruolo da braccetto di difesa, però dall’olandese ti aspetti ancora molto di più.

Io onestamente penso a Spalletti, penso a Koopmeiners e penso ad una valorizzazione offensiva come fece con Perrotta comunque per quello che abbiamo visto all’Atalanta. L’ha normalizzato, l’ha rasserenato, gli sta dando comunque certezze in un ruolo che tutti ormai ci eravamo dimenticati che potesse giocare.”