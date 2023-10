Juve, Matri: “Kean-Vlahovic non mi sembra una coppia affiatata”

Alessandro Matri ha parlato della coppia Kean-Vlahovic: per l'ex attaccante della Juve, la coppia bianconera non sarebbe quella più assortita

Intervenuto dagli studi di DAZN, Alessandro Matri ha parlato della coppia offensiva della Juventus Kean-Vlahovic. Ecco cosa ha detto: "E' un attaccante che mi piace tantissimo e da minimo venti gol al campionato. In questo anno e mezzo non l'ha dimostrato, non c'è stata crescita da parte del giocatore. Non lo vedo benissimo in coppia con Kean perché sono due giocatori a cui piace molto attaccare la profondità".