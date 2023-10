Juve, Matri: “Esordire come Huijsen non è scontato. Contento per Locatelli”

Intervenuto sul canale Twitch della Juve Alessandro Matri ha parlato dell'esordio in bianconero di Huijsen : " Esordire a San Siro non è assolutamente semplice . Mi ha impressionato la sicurezza e la determinazione di Dean".

"L'ho visto molto convinto e ad appena diciotto anni non è assolutamente scontato - ha continuato -, soprattutto in un palcoscenico come quello e in una partita come Milan-Juve. È un giocatore di grande prospettiva".