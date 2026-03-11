Juve, Matri a DAZN: “Il rientro di Vlahovic potrà risultare decisivo”

Le dichiarazioni di Alessandro Matri in merito a Dusan Vlahovic. Secondo l’ex attaccante, il serbo sarà decisivo nelle ultime gare.

L’ex attaccante bianconero Alessandro Matri, ha parlato dell’imminente rientro in campo di Dusan Vlahovic ai microfoni di DAZN. Leggiamo le sue parole:

“Io credo che nella Juve, il rientro di Vlahovic potrà risultare decisivo per ottenere punti importanti nelle prossime gare. Nel contesto del gioco di Spalletti, può risultare la mossa giusta. Gli manca il finalizzatore adesso e credo che le caratteristiche di questo giocatore siano proprio adatte al gioco che è riuscito a inculcare alla squadra nell’ultimo mese e mezzo. Quindi adesso Vlahovic, con un gioco già memorizzato dalla squadra, credo possa essere veramente l’arma che ti può portare in zona Champions“.