Juve, Marocchino: “Yildiz d’aiuto per Vlahovic. Cambiaso come Pessotto”

Inoltre, Marocchino si è espresso su Andrea Cambiaso, paragonandolo a un altro storico calciatore della Juventus come Gianluca Pessotto. Sull'esterno bianconero si è espresso così: "E' cresciuto moltissimo Cambiaso che è un giocatore che io ho paragonato a Pessotto come intelligenza in mezzo al campo anche se hanno ruolo diversi, ma lui sa interpretare tanto ruoli, è pulito, gioca di destro e sinistro: si sente la sua presenza in campo".