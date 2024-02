Juve, Marocchi: “Spetta ad Allegri utilizzare Chiesa efficacemente”

Marocchi ha parlato del momento non brillante di Chiesa alla Juve: Allegri avrebbe l'onore di metterlo nelle condizioni per rendere di più

Durante il commento del match tra Juventus e Frosinone, Giancarlo Marocchi ha commento la prestazione di Federico Chiesa. Anche contro la squadra gialloceleste, l'attaccante bianconero ha dimostrato di non essere ancora in condizioni eccellenti. Su di lui, l'ex calciatore ha detto: "Chiesa è in grado di dribblare l'uomo. Non solo uno ma può anche dribblare anche due avversari. Non c'è bisogno di strategie complesse con questi giocatori, tutto ciò che è richiesto è il giusto tempismo e lo spazio".