Juve, Marocchi a Sky: “Un pareggio che sta stretto alla Juventus”

Ospite di Sky Calcio Club, Giancarlo Marocchi ha commentato la gara dei bianconeri contro la squadra capitolina. Di seguito le sue dichiarazioni:
”Poteva esserci anche il 3-0 per la Lazio che ha avuto una grande occasione con Dele-Bashiru, se poi vediamo la mole di gioco invece questo risultato sta strettissimo alla Juve perché ha fatto un buon primo tempo ed è finito 0-1 per la Lazio, poi c’è stato il 2-0 ma la Juventus ha sempre attaccato, ma alla fine ciò che conta è fare.gol.
Inter-Juventus come andrà? Bisognerà vedere se l’Inter inizierà a vincere qualche scontro diretto, ma potrebbe anche non servire. Ma la Juventus giocherà bene anche contro l’Inter”. Queste le parole di Marocchi.