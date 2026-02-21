Juve, Marinozzi: “Minacce a La Penna? Qualcosa di veramente vergognoso”

Le parole di Andrea Marinozzi ai microfoni di Cronache di Spogliatoio: il suo pensiero sulle minacce ricevute da La Penna dopo Inter-Juve

Andrea Marinozzi, noto giornalista, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio ha espresso il proprio pensiero riguardo alle minacce ricevute dall’arbitro La Penna dopo Inter-Juventus. Questo il suo parere riguardo a tale fatto di cronaca:

“Un professionista sa gestire un momento difficile e le polemiche, anche quando sono pesanti ed eccessive. Ma quando si oltrepassa il limite, tirando in ballo la moglie, le figlie, arrivando a scrivere “so dove vanno a scuola” e usando termini gravissimi, fino alle minacce di morte, si va davvero oltre. Per una partita di calcio è qualcosa di veramente vergognoso. Non si può mai toccare ciò che di più prezioso ha un padre o un marito. Dover uscire di casa e guardarsi le spalle per una partita è una cosa terribile”.