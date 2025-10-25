Juve, Marchisio su Koopmeiners: “Deve trovare serenità attraverso le prestazioni”

Le parole dell'ex calciatore bianconero rilasciate al termine dell'evento di presentazione del “Rigenera Care”: il suo pensiero sull'olandese

Nella giornata di ieri si è tenuta a Torino l’inaugurazione del “Rigenera Care”, il primo poliambulatorio in Piemonte per la medicina rigenerativa personalizzata e di precisione. In particolare, al termine dell’evento Claudio Marchisio ha risposto ad alcune domande poste dai cronisti presenti riguardanti anche tematiche legate alla Juventus di Igor Tudor, tra le quali anche il rendimento poco esaltante offerto da Koopmeiners. Di seguito il pensiero espresso dall’ex centrocampista bianconero sull’olandese:

“Ruolo di Koopmeiners? Un ruolo ben definito, in un contesto ben definito, può aiutare sicuramente un giocatore che ha ovviamente delle caratteristiche ben precise, anche importanti, ma che è in difficoltà dall’anno scorso. Io stesso in passato ho avuto dei periodi dove giocavo un po’ ala sinistra, un po’ nel centrocampo a due, un po’ davanti alla difesa, a volte anche terzino. E questo porta ovviamente ad avere sia da una parte una duttilità che ti fa mettere a disposizione della squadra, ma a livello di performance rischi di entrare dentro a un imbuto dove difficilmente riesci poi a trovare una quadra con te stesso e con la squadra. La società e l’allenatore dovranno trovare il contesto giusto per Koopmeiners per dargli più serenità, mentre lui deve trovarla attraverso le prestazioni”.