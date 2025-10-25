Juve, Marchisio: "Il centrocampo a tre può dare più soluzioni. Sulla mancanza di leader..."

Le parole dell'ex centrocampista bianconero rilasciate al termine dell'inaugurazione del “Rigenera Care”: il suo pensiero sulla Juve di Tudor

Ieri al termine dell’inaugurazione del “Rigenera Care” Claudio Marchisio ha offerto il proprio punto di vista sulle decisioni tecnico-tattiche adottate fino a questo punto da Igor Tudor per la Juventus. Allo stesso tempo, l’ex centrocampista bianconero ha voluto affrontare il tema legato alla mancanza di leader, argomento affrontato anche dal tecnico croato. Di seguito le dichiarazioni pronunciate da Claudio Marchisio:

“Io sono sempre stato convinto che il centrocampo a tre possa dare delle soluzioni in più. Però, più che il modulo, si tratta di cercare l’identità, cercare di avere dei giocatori che possano essere sempre più presenti in campo, partire da una partita e poi cambiare il meno possibile. Mancanza di leader? Credo che ci voglia tempo. È un contesto che deve trovare equilibrio, la sua identità dall’alto fino al campo. La parte inferiore della piramide sono i giocatori e per essere sereni devono avere una struttura sopra di loro. Ciò non vuol dire che non debbano avere delle responsabilità, però le responsabilità bisogna darle a tutto il contesto e spero che la Juventus possa trovare la via più dritta e sicura per arrivare di nuovo ad ambire a vincere”.