Juve, Marchisio a La Gazzetta: “Bisogna dare solidità al progetto”

Claudio Marchisio ha parlato del momento che stanno vivendo i bianconeri. L’ex bianconero non è soddisfatto delle scelte di mercato.

Claudio Marchisio, ex centrocampista bianconero, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, dove ha analizzato la situazione in casa Juventus. Leggiamo le sue dichiarazioni:

Quella tra Napoli e Juve che partita è stata? “Una partita tra il Napoli, che sa quello che chiede il suo allenatore, e una Juventus in difficoltà da inizio anno. Sono rimasto sorpreso dalla scelta di vedere Cabal sulla fascia di Koopmeiners, contro un giocatore da uno contro uno come Neres”.

Quali sono i problemi della Juve? “La Juventus sono due-tre anni che sbaglia la costruzione della squadra. Secondo me non si possono spendere così tanti soldi ogni anno, cambiando tanti giocatori. Devi capire quale è il tuo livello e cambiare poco. Bisogna dare solidità al progetto e questa cosa da alcuni anni non accade”.

Ci sono problemi di carattere? “Bisogna avere qualcosa di più da tutti. Mi sembra ci siano giocatori che non hanno capito cosa voglia dire indossare la maglia della Juve. Ci deve essere un atteggiamento diverso, tanti non stanno dando quello che serve”.

Il rapporto con Chiellini? “Capisco le responsabilità e il periodo di Giorgio, che non è facile. Sta dando tutto sé stesso ma non può fare tutto da solo”. Io da tifoso, ho una gran paura di non andare in Champions”.

La scelta di Spalletti? “Per me è la persona giusta, sia per spessore che per esperienza. Ha bisogno di tanta fiducia. Penso fosse l’unico ad accettare una panchina con tante difficoltà”.