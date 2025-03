Juve, Marchetti: “Motta non è l’unico responsabile della situazione”

Luca Marchetti ha parlato dell'esonero alla Juve di Motta: per il giornalista, il tecnico non avrebbe tutte le responsabilità della crisi

Nel suo editoriale su TMW, Luca Marchetti ha parlato dell’esonero alla Juventus di Thiago Motta. Ecco un estratto delle sue parole: “La Juventus aveva bisogno di una scrollata, di cambiare qualcosa, di sentirsi ascoltata. E così è arrivato l’esonero. Ma Thiago Motta però non può essere l’unico responsabile di questa situazione. Cosa non ha funzionato alla Juve, tanto da aver seriamente messo in difficoltà un progetto (di tre anni) nato appena 8 mesi fa? Intanto il primo vero grande parametro con cui si è valutato l’operato dell’allenatore (e su cui verrà valutato probabilmente anche l’intero progetto) è la qualificazione in Champions League per la prossima stagione. Il quarto posto è sempre stato l’obiettivo (minimo) della società quest’anno”.

Marchetti: “Le cose con Motta sono precipitate”

Il giornalista ha proseguito: "Nessuno pretendeva di vincere subito il campionato, magari poter essere sin da subito più competitivi sì. La mission aziendale della Juventus è quella di riassestare i conti (cercando di diminuire i costi), abbassare l'età media e rimanere competitivi. Non è certo semplice e questo era chiaro a tutti, Motta in testa. Ecco perché nonostante le difficoltà emerse, il fronte intorno all'allenatore fino a poco fa è sempre stato compatto. Ma le cose sono precipitate".