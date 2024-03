Juve, Marchetti: “La mancanza di risultati incide sul futuro di Allegri”

Intervistato a Tmw Radio, Luca Marchetti ha parlato dell'incertezza sul futuro dell'allenatore della Juventus , Massimiliano Allegri . Per il giornalista, l'ultimo periodo di risultati avrebbe rimesso notevolmente in discussione la posizione del tecnico. Ecco le sue parole:

"Per me, deriva dalla mancanza di risultati. Se Allegri avesse mantenuto lo stesso livello di prestazioni della prima parte della stagione, nessuno avrebbe preso in considerazione un cambiamento nello staff tecnico per il futuro. Ma ora si stanno facendo delle valutazioni e di conseguenza l'allenatore potrebbe essere un po' preoccupato. Nel valutare il suo lavoro, bisogna dire che ci sono fazioni distinte, ultimamente un po' esagerate".