In un’intervista concessa a Tuttosport, Luca Marchegiani ha parlato del derby di Torino, che vedrà impegnati i granata contro la Juventus nell’ultima giornata di campionato.

Una gara che conterà poco per la classifica per gli uomini di D’Aversa, ma che in caso di una vittoria o di un pareggio potrebbero complicare la qualificazione dei bianconeri alla prossima edizione della Champions League. Di seguito le dichiarazioni dell’ex portiere:

“Non credo che la stagione debba essere salvata da una partita, è vero che c’è stato un momento difficile, ma il livello della squadra è più o meno quello che dice la classifica attuale. Certo che sembra la sceneggiatura di un film: derby all’ultima giornata con il Toro che ha la possibilità di regalarsi una grande soddisfazione vincendo, considerato anche che il successo manca da tanto. E allo stesso tempo con una vittoria farebbe inevitabilmente uno sgambetto alla Juve per la corsa alla Champions”.