Juve, Marchegiani a Sky: “Certi automatismi non sono perfetti”

Le parole di Luca Marchegiani durante la trasmissione Sky Calcio Club: il suo pensiero su una statistica relativa ai gol subiti dalla Juve

Direttamente dagli studi di Sky Sport nel corso della trasmissione “Sky Calcio Club” Luca Marchegiani ha offerto il proprio pensiero riguardo alla statistica dei gol subiti dalla Juventus, in particolare quella sui gol incassati dai bianconeri per sette volte al primo tiro concesso agli avversari. Di seguito le parole pronunciate da Marchegiani nella precedente puntata di Sky Calcio Club, andata in onda la scorsa domenica, e riguardanti tale statistica:

“Partendo da questo dato c’è anche un modo di vederla che è quello di come la Juve affronta la gara con la voglia di andare ad aggredire l’avversario e cominciare in un certo modo. Certi automatismi non sono perfetti e qualche imperfezione o leggerezza, per disattenzione o per superficialità, la commette. Questo è il motivo del numero così alto. Rispetto a come ne parlavamo un mese fa è sicuramente in miglioramento“.