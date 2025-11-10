Juve, Marchegiani: "Risultati deludenti da due anni. Koopmeiners in difesa..."

L'ex portiere di Lazio e Torino Luca Marchegiani, a Sky Sport ha parlato della situazione attuale della Juve e dei suoi giocatori

Direttamente dagli studi di Sky Sport, Luca Marchegiani, ex portiere di Torino e Lazio, ha parlato della situazione della Juve, e, in particolare, sulla qualità dei giocatori della rosa bianconera. Ecco le sue parole: “Sono due anni in cui i bianconeri fanno peggio di quello che avrebbero dovuto fare.

La qualità bisogna trovarla nel gioco, i giocatori che ha a disposizione Spalletti sono questi. Abbiamo visto Zhegrova che sicuramente ha caratteristiche diverse, però con il Torino mi è piaciuta di più rispetto ad altre volte perché le linee di gioco erano diverse. Koopmeiners in difesa? Secondo me è molto funzionale, poi bisogna vederlo quando la partita diventa più difensiva e devi fare il difensore.”