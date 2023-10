Juve, Marchegiani: “Non giocare le coppe vantaggio solo per alcuni”

Luca Marchegiani ha risposto a chi chiedeva se l'assenza della coppe per la Juve potrebbe essere un vantaggio sul rendimento in campionato

Intervistato a Sky Sport, Luca Marchegiani ha parlato della corsa per la vittoria dello scudetto. L'ex portiere ha risposto a chi domanda quale vantaggio potesse essere per la Juventus quello di non prendere parte alle competizioni europee. Ecco cosa ha risposto:

"Potrebbe diventare un'attesa eccessiva per un allenatore come Allegri e per i giocatori della Juve, abituati da anni a giocare due volte a settimana. Senza l'impegno europeo puoi lasciare che gli indisposti recuperino, gestiscano la loro forma fisica e si preparino meglio per la partita senza una gara di coppa. Alla lunga certo sarebbe un vantaggio ma non credo pensino di essere avvantaggiati. Sono abituati a giocare due volte a settimana."