Next Gen è sinonimo di futuro: così la Juve scaccia i guai extracampo

La Next Gen funziona. Far crescere i talenti del vivaio bianconero in un campionato competitivo come la Serie C sta portando i suoi frutti. Da Huijsen a Yildiz fino ad arrivare a Soulé, protagonista di un ottimo inizio di stagione nel Frosinone, sono diversi i gioiellini che si stanno mettendo in evidenza. Giocatori talvolta fondamentali anche per Massimiliano Allegri. Soprattutto in una stagione dove i casi Pogba e Fagioli riducono le opzioni di rosa.