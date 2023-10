Juve, Marchegiani: “Locatelli in crescita. Attacco con grandi risorse”

Dagli studi di Sky Sport, Luca Marchegiani ha parlato di alcuni temi relativi alla rosa della Juventus. In primo luogo, l'ex portiere si è focalizzato su Manuel Locatelli. Ecco cosa ha detto: "La Juventus sta crescendo secondo me nei giocatori come Locatelli che ho sempre visto come un ottimo centrocampista ma un mediano. Cioè un giocatore incontrista, di copertura, invece piano piano si sta trasformando in regista. Per la Juventus quello è un ruolo che è fondamentale che li cresca un giocatore che sappia dare imprevedibilità all'azione anziché solo ordine e compattezza".