Juve, Marchegiani: “Ecco perché Di Gregorio sbaglia”

Luca Marchegiani, ex portiere, ha parlato dello stile di parata dell'estremo difensore della Juve Michele Di Gregorio

L’ex portiere Luca Marchegiani, dagli studi di Sky Sport, ha spiegato le difficoltà che presenta il modo di parare di Michele Di Gregorio. Di seguito le sue parole: “È un portiere che è arrivato in un grande club da poco. Perciò probabilmente ci può stare che abbia un momento di assestamento.

L’anno scorso, prima stagione, ha fatto bene perché tutti lo abbiamo comunque elogiato. Ci può stare che abbia un momento di flessione. Lui ha un modo di parare che è il suo, rispetto alla maggior parte degli altri portieri para con i piedi molto sulla linea anche su tiri dalla media lunga distanza.

Lui sta coi piedi sulla linea di porta, questo gli dà dei vantaggi perché ha tanta forza e tanta spinta, perciò gli dà più tempo per arrivare sulla palla. Tuttavia, gli dà anche degli svantaggi e lo abbiamo detto, però il modo di parare è questo. Lui sta sulla linea perciò ci starebbe che stia 1,5 metri avanti, come vanno gli altri portieri con quella posizione di tiro.

Ci sono pro e contro perché se non prende la palla piena, la respinge e la deviazione gli finisce in porta perché comunque sulla linea. Perciò qualche goal, che nel giudizio canonico viene visto come un errore, in realtà fa parte del suo modo di parare. Poi ha dei vantaggi in altre situazioni.”